Krieg in Nahost Israels Armee: Haben Hilfskonvoi nicht attackiert

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte: „Ich bin entsetzt über die Nachricht von einem weiteren Blutbad unter der Zivilbevölkerung in Gaza, die verzweifelt auf humanitäre Hilfe wartet“, so Borrell am später Donnerstagabend auf der Plattform X (vormals Twitter). Diese Todesfälle seien „völlig inakzeptabel“. Den Menschen die Nahrungsmittelhilfe vorzuenthalten, seien ein schwerer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Eine ausdrückliche Schuldzuweisung nahm Borrell in dem Beitrag nicht vor.