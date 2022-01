Corona : Italien: Impfpflicht für über 50-Jährige in Kraft getreten

In Italien gilt von Samstag an für Menschen im Alter von mehr als 50 Jahren eine Corona-Impfpflicht. Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa/Archiv

Rom In Italien müssen sich von Samstag an alle Menschen über 50 Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen. Strafen gelten jedoch erst ab Februar. Die Maßnahme hatte für reichlich Kontroverse gesorgt.

In Italien ist die Corona-Impfpflicht für Menschen im Alter von mehr als 50 Jahren in Kraft getreten. Das am Mittwoch im Ministerrat beschlossene Dekret wurde am Samstag wirksam, nachdem es am Freitag in Amtsblatt erschien.