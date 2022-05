Neuseeland : Jacinda Ardern mit Coronavirus infiziert

Bei Jacinda Ardern ist ein Schnelltest «klar positiv» ausgefallen. Foto: Mark Mitchell/Pool New Zealand Herald/dpa

Wellington Auch in Neuseeland führt die Omikron-Variante zu zahlreichen Corona-Infektionen. Jetzt muss sich auch Neuseelands Premierministerin Ardern in Isolation begeben.

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie habe sich nach einer Infektion ihres Partners Clarke Gayford seit dem 8. Mai in Isolation befunden, am Samstag sei dann ein Schnelltest „klar positiv“ ausgefallen, hieß es in einer Mitteilung der Regierung.