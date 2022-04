Konflikt : Jemen: Präsident Hadi überträgt Macht an neuen Präsidialrat

Jemen: Präsident Hadi überträgt Macht an neuen Präsidialrat

Abed Rabbo Mansur Hadi, Präsident des Jemen, nimmt an einer Sitzung des jemenitischen Parlaments teil. Foto: -/SPA/dpa

Sanaa/Riad Der Jemen von einem bewaffneten Konflikt zerrissen. An Spitze der Regierung saß Präsident Hadi, der laut Kritikern nur noch als Handlanger Saudi-Arabiens diente. Nun tritt er seine Macht ab.

Im Jemen hat Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi seine Macht überraschend an einen neuen Präsidialrat übertragen und Vizepräsident Ali Mohsen al-Ahmar per Dekret abgesetzt. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Saba am Donnerstag.