Weiterhin große Differenzen : Johnson: „Hohe Wahrscheinlichkeit“ eines No-Deal-Brexits

Brüssel/London Nach einem Spitzentreffen in Brüssel schien noch alles offen: London und Brüssel gaben sich eine letzte Frist für die Einigung auf einen Brexit-Handelspakt. Doch Stunden später schlägt Boris Johnson warnende Töne an.

„Ich denke, wir müssen uns sehr, sehr klar darüber sein, dass es nun eine hohe Wahrscheinlichkeit - eine hohe Wahrscheinlichkeit - gibt, dass wir eine Lösung haben werden, die eher der australischen Beziehung mit der EU entspricht als der kanadischen“, sagte Johnson am Donnerstagabend in London. Alle müssten sich nun auf „die australische Option“ vorbereiten - also Handel ohne Abkommen, wobei Zölle nach Regeln der Welthandelsorganisation fällig würden.