Beim G20-Treffen auf Bali : Journalist fragt Lawrow: „Wann beenden Sie den Krieg?“

Nusa Dua Die Teilnahme des russischen Außenministers Lawrow am G20-Treffen auf Bali überschattet die Gespräche. Zum Auftakt gab es Forderungen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Kommt es zum Eklat?

Reaktionen auf Lawrows Ankunft

Bei der Begrüßung hatten zwei deutsche Journalisten Lawrow Fragen zugerufen. Der ZDF-Korrespondent Andreas Kynast fragte Lawrow: „When do you stop the war?“ (deutsch: „Wann beenden Sie den Krieg?“). Kynast wurde im Anschluss nach eigenen Angaben von indonesischen Sicherheitsbeamten aus der Empfangshalle hinausgebracht. Weitere Einschränkungen für ihn gab es demnach zunächst nicht. Ein zweiter deutscher Journalist rief Lawrow die Frage zu: „Why don't you stop the war?“ (deutsch: „Warum beenden Sie den Krieg nicht?“).

Dialog oder Eskalation?

Baerbock hatte kurz nach ihrem Eintreffen auf Bali am Donnerstagabend gesagt, sie werde in ihrer Rede in Anwesenheit Lawrows „sehr deutliche Worte finden, dass wir diesen Bruch des internationalen Völkerrechts nicht akzeptieren“. Das sonst übliche Familienfoto und eine offizielle Abschlusserklärung soll es wegen Lawrows Anwesenheit am Abend voraussichtlich nicht geben. Jedoch will die indonesische G20-Präsidentschaft am Ende der Beratungen eine Erklärung abgeben.