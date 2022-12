EU-Politikerin : Kaili legt im Korruptionsskandal Teilgeständnis ab

Die ehemalige Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Eva Kaili, sitzt derzeit in Untersuchungshaft in Belgien. Foto: Eric Vidal/European Parliament/dpa

Brüssel Noch vor einer Woche hat die ehemalige EU-Vize über ihren Anwalt ihre Unschuld beteuern lassen. Nun soll sie Berichten zufolge zugegeben haben, dass „Koffer mit Geld“ durch ihre Wohnung geschleust wurden.

Kaili sitzt in Untersuchungshaft

Kaili sitzt derzeit ebenso in Belgien in Untersuchungshaft wie ihr Lebensgefährte und der ehemalige italienische Europaabgeordnete Antonio Panzeri. Ihr Vater war am 9. Dezember von Ermittlern bei dem Versuch festgenommen worden, einen Koffer voller Bargeld in einem Brüsseler Hotel zu verstecken, nachdem Kaili ihn wegen eines Großeinsatzes der belgischen Ermittler gewarnt hatte. Kaili habe zudem versucht, zwei Europaabgeordnete zu warnen, schreiben die beiden Zeitungen.