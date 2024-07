US-Wahlkampf Kamala Harris gegen Donald Trump - Hat sie eine Chance?

Der Partei treibt bei dem Wechsel aber auch um etwas anderes um. Bei der Wahl am 5. November wird nicht nur der Chefsessel im Weißen Haus neu vergeben, sondern auch alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Drittel der Sitze im Senat werden neu verteilt. Mit Biden als Frontmann herrschte bei Demokraten zuletzt schiere Panik, dass sie künftig in keiner der beiden Kammern mehr das Sagen haben. Mit Harris an der Spitze geht es für sie auch darum, das Schlimmste zu verhindern, damit Trump im Fall eines Wahlsieges nicht durchregieren kann.