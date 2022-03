USA : Kapitol-Gremium will Ex-Berater Trumps vor Gericht bringen

Washington Noch immer beschäftigt sich ein Gremium mit der Attacke auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021. Und noch immer weigern sich Vertraute von Ex-Präsident Donald Trump, zu kooperieren.

Der Ausschuss nahm am Montag einstimmig einen Bericht an, der die Missachtung des Kongresses durch Trumps ehemaligen Handelsberater Peter Navarro und seinem damaligen Social-Media-Chef Dan Scavino feststellt. In einem nächsten Schritt muss das von den Demokraten von US-Präsident Joe Biden dominierte Repräsentantenhaus zustimmen, um den Fall an das Justizministerium zu überweisen. Die Behörde könnte dann ein strafrechtliches Verfahren eröffnen.