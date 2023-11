Krieg im Nahen Osten Kaum Hilfe für Kinder im Gazastreifen

Die WHO und Partner hätten seit der Feuerpause mehr als 160 Lastwagen mit Material in den Gazastreifen geschafft. Darunter war vor allem Bedarf zur Versorgung der vielen Wunden, aber auch Medikamente. „Es ist nur ein Rinnsal, der Bedarf ist viel größer“, sagte eine WHO-Sprecherin in Genf. WHO und Unicef verlangten, dass Israel Bombardierungen ein für alle Mal zu beendet, um Menschen versorgen zu können. „Wir haben ja eigentlich den menschlichen Instinkt, Kinder zu beschützen, aber ich frage mich hier, ob wir den verloren haben“, sagte Elder.