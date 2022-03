Krieg in der Ukraine : Keine Kapitulation: Kampf um Mariupol dauert an

Keine Kapitulation: Kampf um Mariupol dauert an

Krieg in der Ukraine

Ein Satellitenfoto vom Sonntag zeigt Brände in der von russischen Truppen eingkreisten Stadt Mariupol. Foto: Planet Labs Pbc/Planet Labs PBC/AP/dpa

Mariupol In Russlands Krieg gegen die Ukraine steht die Hafenstadt Mariupol seit Wochen unter schwerem Beschuss. Kapitulieren wollen die ukrainischen Soldaten nicht.

Ein Ende der schweren Kämpfe in der seit Wochen von russischen Truppen belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist vorerst nicht absehbar. Ein Ultimatum der russischen Truppen an die Ukrainer, die Stadt ohne Waffen zu verlassen, lehnte die ukrainische Führung am Montag ab.