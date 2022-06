Russischer Angriffskrieg : Kiew glaubt an Kriegsende in zwei bis sechs Monaten

Kiew glaubt an Kriegsende in zwei bis sechs Monaten

Zerstörungen in Kiew. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak hat sich erstmals zu einem möglichen Zeitpunkt für ein Kriegsende geäußert. Foto: Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Kiew Wie lange dauert der Krieg gegen die Ukraine noch? „Das kann sich noch zwei bis sechs Monate hinziehen“, meint die ukrainische Präsidialverwaltung.

„Das kann sich noch zwei bis sechs Monate hinziehen“, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak im Interview mit dem oppositionellen russischen Online-Portal „Medusa“ mit Blick auf die mögliche Kriegsdauer am Freitagabend. Am Ende hänge es davon ab, wie sich die Stimmung in den Gesellschaften Europas, der Ukraine und Russlands verändere.