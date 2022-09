Krieg in der Ukraine : Kiew meldet Einnahme von mehr als 20 Orten

Krieg in der Ukraine

Kiew Die Gegenoffensive im Osten der Ukraine setzt die russischen Truppen weiter unter Druck. Der ukrainische Generalstab meldet nun, dass allein in den letzten 24 Stunden mehrere Ortschaften zurückerobert wurden.

Der Vormarsch der ukrainischen Armee im Osten des Landes geht nach Angaben aus Kiew weiter. „Die Befreiung von Ortschaften unter russischer Besatzung in den Gebieten Charkiw und Donezk setzt sich fort“, teilte der ukrainische Generalstab am Montag in seinem Lagebericht mit.