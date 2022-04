Krieg in der Ukraine : Kiew: Russland beginnt Offensive im Osten

Krieg in der Ukraine

Ein Teil einer Artilleriegranate steckt in Charkiw im Boden. Russische Truppen hatten das Stadtzentrum beschossen. Foto: Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Kiew Eine Vorbereitung einer neuen Großoffensive Russlands in der Ostukraine war bereits seit einiger Zeit befürchtet worden. Nun werden erste Angriffe auf Städte gemeldet.

Russland hat nach Angaben des ukrainischen Generalstabs mit der erwarteten Offensive im Osten des Nachbarlands begonnen. „Es werden Anzeichen des Beginns der Offensive in der Östlichen Operationszone festgestellt“, teilte der Generalstab am Montagabend in Kiew mit.