COP28 Klimagipfel-Präsident hält fossilen Ausstieg für unnötig

Gesundheitsexperten kritisierten zuvor zudem eine von etlichen Staaten verabschiedete Erklärung auf der Weltklimakonferenz als zu schwach. „Fossile Energien werden nicht einmal erwähnt, obwohl sie die Hauptschuld am Klimawandel und damit auch an den Gesundheitsauswirkungen tragen“, sagte Expertin Jess Beagley von der Climate and Global Health Alliance, eines Zusammenschlusses von Gesundheitsorganisationen aus aller Welt, in Dubai. Auch andere Fachleute kritisierten die Verlautbarung.