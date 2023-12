COP28 Klimapolitik: Deutschland auf der Weltklimakonferenz

In der Haushaltskrise seiner Ampel-Regierung nimmt der Kanzler eine Auszeit, um am Klimagipfel in Dubai teilzunehmen. Er bleibt aber gerade mal 20 Stunden in dem reichen Golfemirat - acht Stunden weniger als geplant. Heute wird er gleich nach der Landung seinen „Klimaclub“, eins seiner Lieblingsprojekte, in die Spur bringen. Nicht zum ersten Mal.