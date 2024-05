Ostafrika Konflikt im Sudan: Sorge vor neuen Massakern in Darfur

Etwa in West-Darfur, wo der RSF Massaker an der Volksgruppe der Massalit vorgeworfen werden. In einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch ist von ethnischen Säuberungen die Rede. Das Ausmaß des Tötens an Zivilisten führe zu der Frage, ob die RSF alle oder einen großen Teil der Massalit töten wolle, so die Organisation. Dies würde auf einen möglichen Völkermord hinweisen.