Konflikte : Kosovo schließt Hauptgrenzübergang nach Serbien

Pristina/Belgrad Erst hat Belgrad die Zufahrt auf der serbischen Seite der Grenze blockiert. Nun sperrt Kosovo den wichtigste Grenzübergang. Die Bundesregierung zeigt sich „sehr besorgt“ über die neuen Spannungen.

Zwei weitere Grenzübergänge zwischen dem Kosovo und Serbien sind bereits seit fast drei Wochen gesperrt. Serbische Militante hatten im Norden des Kosovos an den Straßen zu den Übergängen Brnjak und Jarinje Barrikaden errichtet. Auch an anderen Stellen in dem mehrheitlich von ethnischen Serben bewohnten Nord-Kosovo haben Militante inzwischen Straßen blockiert.

Damit protestieren sie gegen die Verhaftung eines serbischstämmigen ehemaligen Beamten der Kosovo-Polizei, der nach Darstellung der kosovarischen Behörden Angriffe auf Beamte der Wahlkommission angeführt hatte. Ein Gericht in Pristina entließ den Mann am Mittwoch in den Hausarrest, wie das kosovarische Nachrichtenportal „koha.net“ berichtete. Die Militanten werden von der Regierung in Belgrad unterstützt und zum Teil auch angeleitet.