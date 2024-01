Explosion in Beirut Kreise: Hamas-Anführer Al-Aruri ums Leben gekommen

Die Explosion ereignete sich vor einem Büro der Hamas und Polizeikreisen zufolge in einem südlichen Stadtteil Beiruts, in dem die Hisbollah stark vertreten ist. Die genauen Hintergründe der Explosion blieben zunächst unklar. Die Hamas gab Israel die Schuld an der mutmaßlichen Tötung. Saleh al-Aruri sei bei einer Attacke „der zionistischen Besatzung“ ums Leben gekommen, teilte die Islamistenorganisation mit. Der Angriff beweist nach Darstellung der Hamas das „katastrophale Versagen“ Israel, seine Kriegsziele im Gazastreifen zu erreichen. Israels Militär wollte die Berichte auf Anfrage nicht kommentieren.