Nordkaukasus Kreml äußert sich zu antisemitischen Übergriffen

Die russische Führung hatte sich solidarisch erklärt mit den Menschen in Gaza, Israel zum Verzicht auf die Bodenoffensive aufgerufen und mit Nachdruck die Gründung eines unabhängigen Palästinenserstaates gefordert. Zugleich betonte Russland, dass Israels Existenzrecht durch Sicherheitsgarantien gewährleistet werden müsse. Kremlchef Putin wies auf die vielen Russen in Israel hin; auch in Moskau gibt es ein lebendiges jüdisches Leben. Das russische Außenministerium, das zuletzt auch Vertreter der islamistischen Hamas in Moskau empfangen hatte, bietet sich in dem Konflikt auch als Vermittler an.