Waffen : Kreml: Putin reist in den Iran

Kreml: Putin reist in den Iran

Will in den Iran reisen und dort auch den türkischen Staatschef Erdogan treffen: Russlands Präsident Wladimir Putin, Foto: Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Moskau Stellt sich der Iran im russischen Krieg gegen die Ukraine auf die Seite des Aggressors? Die USA sprechen von Hinweisen genau dafür. Es geht um Drohnen und Hilfe bei der Ausbildung russischer Soldaten.

Russlands Präsident Wladimir Putin will am kommenden Dienstag (19. Juli) in den Iran reisen. Neben dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi wolle er dort auch den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan treffen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge.