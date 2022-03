Krieg gegen die Ukraine : Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage am Morgen

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage am Morgen

Ein ukrainischer Soldat steht in Irpin am Stadtrand von Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Kiew Alarm in Kiew, Großstädte unter Beschuss: Das Kriegsgeschehen bleibt unübersichtlich. Erstmals seit Invasionsbeginn wollen sich heute die Außenminister der Ukraine und Russlands zu Verhandlungen treffen.

Vor dem mit Spannung erwarteten Außenministertreffen der Ukraine und Russlands haben beide Seiten auch in der Nacht zum Donnerstag im Kriegsgebiet gekämpft. Die Ukraine meldete Beschuss auf mehrere Großstädte, in der Hauptstadt Kiew gab es Fliegeralarm.

Neue diplomatische Bemühungen

Dazu traf der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba im türkischen Antalya ein, wo er am Donnerstagmorgen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow Optionen für ein Ende des Kriegs ausloten will. Vermitteln will der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, will in Antalya die Sicherheit der ukrainischen Atomanlagen thematisieren.