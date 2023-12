Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

In der Ukraine stieg derweil die Zahl der Toten nach dem russischen Großangriff in der Nacht zum Freitag weiter an. Bislang seien 39 Tote registriert, schrieb Selenskyj am Nachmittag auf Telegram. Insgesamt seien fast 120 Städte und Dörfer von der Angriffswelle beschädigt worden. Der Staatschef wiederholte diese Zahlen in seiner Abendansprache.