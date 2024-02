Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Der Bundeskanzler lehnt die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine weiterhin ab und begründet seine Weigerung mit dem Risiko einer Verwicklung Deutschlands in den Krieg. „Deutsche Soldaten dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein. Auch nicht in Deutschland“, sagte er bei einer Chefredaktionskonferenz der dpa. Hofreiter nannte diese Absage im ZDF „eine Geste der Schwäche“ gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin: „Das ist ja direkt eine Einladung an Putin, weitere Länder anzugreifen, nach dem Motto: "Wir können nichts tun, wir sind eh schwach."“