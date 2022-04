Russische Invasion : Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Kiew Die ukrainische Regierung warnt vor neuen Offensiven russischer Truppen im Osten des Landes. Präsident Selenskyj fordert schärfere Sanktionen, um die Aggression zu stoppen. Die Entwicklungen im Überblick.

Sollte es kein „wirklich schmerzhaftes Sanktionspaket“ und keine Lieferungen der von Kiew geforderten Waffen an die Ukraine geben, werde Russland dies als „Erlaubnis zum Vormarsch“ sehen, sagte Selenskyj in einer in der Nacht zum Donnerstag veröffentlichten Videoansprache.