Russische Invasion : Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Kiew Russische Raketen können ukrainischen Willen nicht brechen, lässt Präsident Selenskyj die „Raketen-Anbeter“ in Moskau wissen. Die EU erhöht derweil den Druck auf Moskau. Die News im Überblick.

Selenskyj: „Raketen-Anbeter“ in Moskau haben falsche Hoffnungen

„Was auch immer sich die Raketen-Anbeter in Moskau erhoffen, an den Kräfteverhältnissen in diesem Krieg wird es nichts ändern“, sagte Selenskyj gestern Abend in seiner täglichen Videoansprache. Zwar habe Russland immer noch genug Raketen für weitere massiven Angriffe. „Wir aber haben genug Entschlossenheit und Selbstvertrauen, um nach diesen Schlägen unsere eigenen auszuteilen.“