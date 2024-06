Nahost Krieg zwischen Israel und Hisbollah hätte verheerende Folgen

Riad Kahwaji, Direktor des Institute for Near East and Gulf Military Analysis (INEGMA), schätzt das Kräfteverhältnis zugunsten Israels ein. „Egal, wie viel Schaden die Hisbollah in Israel anrichtet, die Israelis werden zehn- bis hundertmal so viel anrichten“, sagt er. Die Hisbollah dränge nicht auf einen Krieg, sondern wolle Israel vor allem abschrecken. Bisher habe sie ihre Angriffe in Grenzen gehalten.