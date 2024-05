Justiz Krimineller Präsident? Zwölf Geschworene urteilen über Trump

Donald Trump wurde in New York geboren und eroberte seine Heimatstadt als Immobilienmagnat. Er zog die Strippen in seinem weitläufigen Unternehmensgeflecht, prägte nach seinem Sensationssieg bei der Präsidentschaftswahl 2016 die US-Politik und kontrolliert die republikanische Partei bis heute. Trump gibt den Ton an - eigentlich immer. Nur nicht hier: Im Gericht in Manhattan, in dem sein Schicksal nun in den Händen von zwölf ganz normalen New Yorkern liegt. Die Geschworenen sollen urteilen, ob der Präsidentschaftsbewerber ein Verbrecher ist. Verpflichtet sind sie nur ihrem Gewissen.