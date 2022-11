Gipfel auf Bali : Kritik an G20: „Verantwortung wieder nicht gerecht geworden“

Kritik an G20: „Verantwortung wieder nicht gerecht geworden“

Nusa Dua Hunger, Armut, Pandemie, Klimawandel: Die Welt muss gleichzeitig unterschiedliche Krisen bewältigen. Der G20-Gipfel hat nach Einschätzung von Entwicklungsorganisationen wenig dabei geholfen.

Entwicklungsorganisationen haben sich enttäuscht über den Ausgang des Gipfels der großen Industrie- und Schwellenländer (G20) gezeigt. Die G20-Führer hätten keine konkreten Schritte im Kampf gegen Armut, Hunger und Klimawandel ergriffen, wurde nach dem Ende des Gipfels am Mittwoch auf der indonesischen Insel Bali kritisiert.

„Mitten in der Krise der Schulden, Sparpolitik und Ungleichheit hätten wir weit mehr von den größten Volkswirtschaften der Welt erwartet“, sagte Jörn Kalinski von Oxfam. Zu einer Zeit, wo die G20-Staats- und Regierungschefs ihre wirtschaftlichen Muskeln hätten einsetzen müssen, „zuckten sie zurück“, sagte Kalinski. „Es gab kein Zeichen von kollektiver Entschlossenheit, um die Probleme der Welt zu lösen.“ Stattdessen gebe es nur „recycelte Zusicherungen“, eine schwelende Schuldenkrise, und Maßnahmen für Corona-Impfungen und zur Gesundheitssicherung, „die so nützlich sind wie ein Pflaster bei einem gebrochenen Bein“.

Dodd: 22 afrikanische Länder vor dem Staatsbankrott

Global Citizen begrüßte, dass das Abkommen über den Export von Getreide aus der Ukraine verlängert und gezielt Unterstützung für den Anstieg von Nahrungsmittelpreisen geleistet werden soll. „Aber das reicht einfach nicht angesichts der 50 Millionen Menschen, die am Rande des Hungertodes stehen“, sagte Röder.

„Wieder einmal haben wir einen G20-Gipfel erlebt, der viel versprochen hat, aber keine wirklichen Maßnahmen für die Millionen von Menschen gebracht hat, die am meisten von Hunger, Armut, wirtschaftlicher Not und der Klimakrise betroffen sind“, sagte Amy Dodd von ONE.