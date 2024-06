Toter Wagner-Chef Kult Prigoschins Erbe belastet Russland weiter

Nicht nur in Prigoschins Heimatstadt St. Petersburg ist der Kult um den Unternehmer lebendig - auch wenn sein Firmenimperium mit dem Unternehmen Konkord an der Spitze zerschlagen ist. In Moskau legen Menschen in Kremlnähe an einem improvisierten Gedenkort Blumen nieder. Auch in anderen Orten gibt es Denkmäler für die Wagner-Truppe.