Ukraine-Konflikt : Lambrecht: Deutschland wird Kiew 5000 Militärhelme liefern

Berlin Die Verteidigungsministerin spricht von einem deutlichen Signal: Deutschland wird der Ukraine militärische Ausrüstung liefern. Die Entscheidung folgt nach einer hitzigen Debatte um Waffenlieferungen.

Die sei ein „ganz deutliches Signal: Wir stehen an Eurer Seite“, sagte die SPD-Politikerin nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses in Berlin. Sie begrüßte, dass die Gespräche in dem Ukraine-Konflikt wieder in Gang kommen. „Wir arbeiten daran, dass wir diesen Konflikt mitten in Europa friedlich beilegen“, sagte sie.