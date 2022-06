Krieg in der Ukraine : Lauterbach in Lwiw: „Das Land braucht auch humanitäre Hilfe“

Lauterbach in Lwiw: „Das Land braucht auch humanitäre Hilfe“

Krieg in der Ukraine

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (r) trifft sich in Lwiw mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wiktor Ljaschko. Foto: Thomas Koehler/Photothek.De/BMG/dpa

Lwiw „Die Ukraine braucht humanitäre Hilfe genauso dringend wie unsere militärische Unterstützung“, sagt Lauterbach bei einem Besuch. Dabei soll es vor allem um die Versorgung von Schwerstverletzten gehen.

„Die Ukraine braucht humanitäre Hilfe genauso dringend wie unsere militärische Unterstützung“, sagte Lauterbach am Freitag im westukrainischen Lwiw (Lemberg) laut einer Mitteilung seines Ministeriums. Lauterbach wurde von seinem ukrainischen Amtskollegen Viktor Ljaschko empfangen.

In Lemberg wollte Lauterbach an einer Geberkonferenz für den Aufbau eines Reha-Zentrums für Kriegsversehrte teilnehmen. Auf dem Programm stand auch der Besuch mehrerer Krankenhäuser. Ziel des Besuches ist es unter anderem, die Ukraine beim Aufbau von Traumazentren für Verletzte zu unterstützen, so das Ministerium.