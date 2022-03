Diplomatie : Lawrow und Wang sprechen über Ukraine und Afghanistan

Tunxi Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist für China ein diplomatischer Drahtseilakt. Nun reist Putins Außenminister Lawrow zu Gesprächen in das Nachbarland. Ebenfalls auf der Agenda: Afghanistan.

Zum Auftakt der Gespräche am Mittwoch in Tunxi in der südostchinesischen Provinz Anhui unterstrich Lawrow das Interesse Russlands an guten Beziehungen zu China, wie die russische Staatsagentur Tass berichtete.