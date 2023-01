Angriffskrieg in der Ukraine : Lieferung von Leopard-Panzern in Sicht

Berlin Seit fast einem Jahr wehrt sich die Ukraine gegen die russische Invasion. Die Regierung in Kiew forderte zuletzt auch Leopard-Kampfpanzer. Scholz hat lange überlegt - und soll sich jetzt entschieden haben.

US-Verteidigungsminister in Berlin

Am Mittwochabend traf US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Berlin ein, um über weitere Unterstützung für die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland zu sprechen. An diesem Donnerstagvormittag trifft er den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der am Morgen im Bundestag vereidigt wird und dann die Amtsgeschäfte übernimmt.