Militärjunta : Luftangriff auf Schule in Myanmar tötet elf Kinder

Ein Schulbuch und ein Notizheft liegen staubbedeckt in den Überresten der angegriffenen Schule in der Region Sagaing. Foto: Uncredited/AP/dpa

Yangon Die regierende Militärjunta soll im Kampf gegen Milizen eine Schule im Nordwesten des Landes angegriffen haben. Zahlreiche Kinder kommen ums Leben. Das Entsetzen ist groß.

Bei einem Luftangriff der Militärjunta auf eine Schule in Myanmar sind mindestens elf Kinder getötet worden. Zwei Kampfhubschrauber hätten das Schulgebäude in Tabayin in der Region Sagaing im Nordwesten des Landes am Freitag vergangener Woche unter Beschuss genommen, berichteten örtliche Medien. Augenzeugen bestätigten die Angaben und sagten der Deutschen Presse-Agentur, mindestens 20 Schülerinnen und Schüler seien teils schwer verletzt worden.