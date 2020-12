„Über Konsequenzen beraten“ : Maas zu EU-Türkei-Konflikt: Vermittlungsversuche gescheitert

Brüssel Seit Monaten versucht Deutschland, die Spannung zwischen der EU und der Türkei zumindest abzumildern. Nun hat Außenminister Maas die Bemühungen für gescheitert erklärt. Es habe „viel zu viele Provokationen“ gegeben.

„Deutschland hat sich in den vergangenen Monaten außerordentlich darum bemüht, einen Weg zu finden, wie man den Dialog mit der Türkei forcieren kann“, sagte der SPD-Politiker am Montag am Rande von Gesprächen mit EU-Amtskollegen in Brüssel. Bedauerlicherweise sei es aufgrund der Spannungen zwischen der Türkei, Zypern und Griechenland aber nicht dazu gekommen, dass direkte Gespräche aufgenommen werden konnten. Es habe „viel zu viele Provokationen“ gegeben, sagte Maas. Deswegen werde man nun über die Konsequenzen beraten.