Präsidentenwahl Machtprobe in Venezuela - Proteste gegen Maduros Wahlsieg

Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) erkannte Maduros Wiederwahl nicht an. „Unter den aktuellen Umständen kann das vom Wahlamt verkündete Resultat und die Erklärung von Nicolás Maduro zum Sieger nicht anerkannt werden“, heißt es in einem Bericht der Wahlbeobachter des Staatenbunds. „Die schlimmste und abscheulichste Form der Unterdrückung besteht darin, das Volk daran zu hindern, über Wahlen nach Lösungen zu suchen“, hieß es in einer Stellungnahme von OAS-Generalsekretär Luis Almagro. „Während des gesamten Wahlprozesses hat die venezolanische Regierung ihren repressiven Apparat dazu genutzt, das Wahlergebnis völlig zu verfälschen und Manipulationen auszusetzen.“ Am Mittwoch kommt der ständige Rat der OAS zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, um über die Wahl in Venezuela zu beraten.