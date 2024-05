Politik Macron-Staatsbesuch: Merz fordert europapolitisches Signal

Die aktuellen Schwierigkeiten in den deutsch-französischen Beziehungen, die größtenteils auf Streitigkeiten innerhalb der Koalitionsregierung in Berlin zurückzuführen seien, sorgten auf dem gesamten Kontinent für Frustration, schrieb Merz. „Wir müssen eine neue goldene Ära in den deutsch-französischen Beziehungen anstreben, vorzugsweise mit enger Anbindung an Polen im Rahmen des Weimarer Dreiecks.“ Merz schloss mit den Worten: „Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Europa hat keine Zeit zu sterben.“