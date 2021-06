Regionalwahlen in Frankreich : Macron und Le Pen nach Wahlschlappe unter Druck

Paris Viele Spitzenpolitiker in Frankreich wollen das Fiasko der Regionalwahlen rasch abhaken. Zwei Drittel der Wahlberechtigten blieben der Abstimmung fern. Der Kampf um das Präsidentenamt ist eröffnet.

Nach ihren Schlappen bei den Regionalwahlen in Frankreich gehen Staatschef Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen geschwächt in den Kampf ums Präsidentenamt.

Le Pen eröffnete demonstrativ das Marathonrennen um das Spitzenamt im Élyséepalast: Die Präsidentenwahl im Frühjahr 2022 biete mehr denn je Gelegenheit für einen Politikwechsel, sagte sie nach ihrer Niederlage. Ihr Rassemblement National (RN) war in der zweiten Wahlrunde am Sonntag mit dem Vorhaben gescheitert, erstmals eine Region zu erobern und damit eine solide Machtbastion für die Rechtspopulisten zu schaffen.

Macron, der noch keine offizielle Kandidatur für seine Wiederwahl verkündet hat, gerät offensichtlich in Zugzwang. Der 43-Jährige werde sich im Juli an die Franzosen wenden, um seine Strategie für die restliche Amtszeit darzulegen, kündigte Regierungssprecher Gabriel Attal am Montag an. „Unser Land ist an einem Wendepunkt.“