Venezuela Maduro vor dritter Amtszeit - Präsidentenwahl im Juli

Am Geburtstag des verstorbenen Ex-Präsidenten Hugo Chávez wird in Venezuela über das künftige Staatsoberhaupt des südamerikanischen Landes entschieden. Als Termin für die Präsidentenwahl sei „einstimmig“ der 28. Juli festgelegt worden, teilte der Nationale Wahlrat (CNE) auf einer Pressekonferenz mit. Auch wenn er seine Kandidatur nicht ausdrücklich erklärt hat, wird weithin erwartet, dass der seit 2013 autoritär regierende Präsident Nicolás Maduro eine dritte Amtszeit anstrebt. „Lasst uns in die Schlacht ziehen und lasst uns gewinnen“, schrieb Maduro nach der Bekanntgabe des Datums auf der Plattform X (ehemals Twitter).