Militär Mali sichert Unterstützung bei Abzug der Bundeswehr zu

Im Rahmen der UN-Mission sind derzeit mehr als 1100 Männer und Frauen der Bundeswehr in Mali stationiert. Mit dem Abzug zieht Deutschland auch Konsequenzen aus einem länger laufenden Streit um mehrfach verschärfte Beschränkungen, die die Regierung in Bamako den UN-Soldaten auferlegte. Zugleich suchten die mit einem Putsch an die Macht gekommenen Militärmachthaber die Zusammenarbeit mit Russland im Kampf gegen islamistische Terroristen. Sie möchten aber auch, dass Deutschland weiter Militärberater stellt und Ausrüstung liefert - aber zwischenstaatlich ausgehandelt, nicht auf Ebene der UN oder EU. Zuvor hatte es schwere Auseinandersetzungen mit Frankreich gegeben.