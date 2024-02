Konflikte Marine-Inspekteur: Fregatte gut vorbereitet für Einsatz

Je näher es an die Gefährdung und an die Küsten gehe, desto mehr werde in Zukunft auf unbemannte Systeme gesetzt. „Denn eins ist doch klar“, sagt der Vizeadmiral. „Wir würden doch das, was jetzt in der Ukraine passiert, in unserer Gesellschaft nicht aushalten können. Menschen in Massen ins Feuer zu schicken und nicht zurückzubekommen.“