Frankreich-Wahl : Marine Le Pen: Eine Rechtsaußen im Schafspelz?

Paris Kann man die Diskriminierung von Ausländern fordern und sich doch als Präsidentin für alle gerieren? Le Pen versucht den Spagat - und fährt eine Sympathiekampagne. Wer ist die Präsidentschaftskandidatin?

Auf der Suche nach neuen Wählern, die sie endlich in den Élyséepalast bringen könnten, versucht die gewiefte Polit-Veteranin, die radikal rechte Vergangenheit ihrer Partei in Vergessenheit geraten zu lassen. Mäßigung scheint das Motto der neuen Le Pen, die am Sonntag erneut bei der entscheidenden zweiten Runde der Präsidentschaftswahl auf Emmanuel Macron trifft. Und: Freundlichkeit.