Demonstrationen Massenproteste in Israel gegen Justizumbau halten an

Trotz eines vorübergehenden Stopps der umstrittenen Justizreform haben in Israel landesweit erneut Tausende Menschen gegen die Pläne der rechts-religiösen Regierung von Benjamin Netanjahu protestiert. Die Hauptkundgebung fand den 16. Samstag in Folge in Tel Aviv statt. Demonstrantinnen und Demonstranten schwenkten dabei israelische Flaggen und hielten Protestschilder. „Indem die Regierung den Justizputsch weiter vorantreibt, vertieft sie den Riss in der israelischen Gesellschaft, schadet der Wirtschaft und der Sicherheit Israels“, hieß es von den Organisatoren. Demnach waren an rund 100 Orten im Land Aktionen geplant.