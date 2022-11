Datenreport : Massiv mehr Treibhausgase bei Öl- und Gasproduktion

Scharm el Scheich Klimaschädliche Gase gelangen auch bei der Öl- und Gas-Förderung in die Atmosphäre. Das ist bekannt. Doch die schiere Menge etwa des Methanausstoßes ist offenbar deutlich höher als offiziell angezeigt.

Bei der Förderung und Produktion von Öl und Gas werden drei Mal mehr klimaschädliche Gase freigesetzt, als die Staaten bisher offiziell an die Vereinten Nationen berichten. Dies zeigen Messungen der Non-Profit-Initiative Trace, an der Datenanalytiker, Forscher und Nichtregierungsorganisationen mitarbeiten. Beteiligt ist auch der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore, der die Daten am Mittwoch auf der Weltklimakonferenz in Ägypten vorstellte.