Neue Eskalation Medien: Dutzende Tote bei Unruhen in Bangladesch

Bei heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei sind in Bangladesch örtlichen Medien zufolge rund 70 Menschen getötet worden. Das berichten die englischsprachige Zeitung „Daily Star“ und die örtliche Zeitung „Prothom Alo“. Die Menschen seien bei Unruhen in der Hauptstadt Dhaka sowie in anderen Teilen des südasiatischen Landes ums Leben gekommen. Unter den Toten seien auch 13 Polizisten. Zahlreiche Menschen seien verletzt worden. Offizielle Opferzahlen seitens der Behörden gab es zunächst nicht.