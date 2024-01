US-Wahl 2024 Medien: Republikaner DeSantis holt zweiten Platz bei Vorwahl

Der Sieg Trumps war erwartet worden. Der 77-Jährige führte in Umfragen mit großem Abstand. DeSantis dürfte mit Blick auf seinen zweiten Platz aufatmen. Denn in Umfragen hatte er in den vergangenen Monaten stetig an Unterstützung verloren und war bei den TV-Duellen der Republikaner auffällig blass geblieben. Der erzkonservative 45-Jährige hatte sich im Wahlkampf besonders auf Iowa konzentriert und war intensiv durch den Bundesstaat getourt, in dem sehr viele evangelikale Christen leben.