Nach US-Kritik : Medwedew: Mögliche Reaktion mit Atomwaffen „kein Bluff“

Washington Erneut droht Putin mit dem Einsatz von Atomwaffen. Während die USA auf diese Ankündigung mit Kritik reagieren, hält Ex-Kremlchef Medwedew den Einsatz für berechtigt - unter bestimmten Voraussetzungen.

Ex-Kremlchef legitimiert Atomwaffen-Einsatz

Angesichts der scharfen US-Warnungen an Moskau hat der ehemalige Kremlchef Dmitri Medwedew erneut das Recht Russlands auf den Einsatz von Atomwaffen betont - „wenn das notwendig sein sollte“. Das gelte in „festgelegten Fällen“ und in „strikter Übereinstimmung mit den Grundsätzen der staatlichen Politik zur nuklearen Abschreckung“, schrieb der Vizechef des russischen Sicherheitsrats in seinem Telegram-Kanal.