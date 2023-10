Flüchtlinge Mehr als 1600 Migranten auf den Kanaren angekommen

Über das vergangene Wochenende bis einschließlich Montag haben 1622 Migranten aus Westafrika in kleinen Holzbooten die zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln erreicht. Das geht aus Mitteilungen der Rettungsstelle 112 der atlantischen Inselgruppe vor der Westküste Afrikas auf der Plattform X hervor. Im Oktober zählte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR bisher schon mehr als 10.000 Ankommende. Das waren mehr als doppelt so viele wie in den Vormonaten. Es wird vermutet, dass die Zunahme der Ankünfte vor allem mit der politischen und sozialen Krise im Senegal zusammenhängt. Die spanische Inselgruppe sieht sich wegen der vielen Ankommenden vor erheblichen Problemen.