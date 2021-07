Pandemie : Mehr als 400.000 Corona-Tote in Indien

Neu Delhi Die meisten Toten gab es bei der zweiten Welle. Inzwischen sind die Corona-Neuinfektionen aber deutlich gesunken: Dennoch: Vor einer möglichen dritten Welle wird gewarnt.

In Indien sind nach offiziellen Zahlen mehr als 400.000 Menschen an oder mit Corona gestorben. Diese Marke wurde am Freitag überschritten, als das Gesundheitsministerium 853 neue Todesfälle in dem 1,3-Milliarden-Einwohner-Land meldete. Nur in den USA und Brasilien wurden bislang mehr Tote im Zusammenhang mit der Pandemie erfasst.